Катунь24: Трагедия под Новосибирском: девушки до смерти забили свою знакомую

Оперативники уже установили и задержали подозреваемых.

Фото: Следком по Новосибирской области

Две пьяные сибирячки 28 и 30 лет на вечеринке в селе Матково Новосибирской области жестоко избили свою подругу. Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавшая женщина всё же покинула застолье. Однако нанесённые увечья оказались несовместимы с жизнью.

На следующий день её тело обнаружили в 7 километрах от негостеприимного дома в окрестностях станции Льниха соседнего района.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых девушек, сообщили в областном Следкоме. Что не поделили пьяные подруги, теперь предстоит установить следствию.

Катунь24