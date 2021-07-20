Катунь24: Труп новорожденного ребёнка обнаружили в мусорном баке в сибирском городе

Информация о нахождении тела девочки в мусорном баке в Ачинске Красноярского края поступила в правоохранительные органы 18 июля.

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка. Причины смерти младенца установит экспертиза.

Похожий случай произошёл недавно и в Барнауле. 12 июля горожане обнаружили труп новорожденного ребёнка, который пытались сжечь.

Катунь24