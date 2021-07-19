Катунь24: Треть россиян не поддерживает введение четырёхдневной рабочей недели

Исследование провёл онлайн-сервис поиска работы SuperJob с 27 июня по 6 июля 2021 года.

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Для исследования специалисты пообщались с 1600 респондентами от 18 лет из 328 населённых пунктов России всех федеральных округов. Из общего числа опрошенных лишь 44 % одобрительно отнеслись к идее. При этом исследование показало, что больше инициатива понравилась женщинам, чем мужчинам — 48 % и 40 % респондентов соответственно, сообщает «Интерфакс».

Показательно, что тем меньше респондентов хотели бы сокртить рабочую неделю, чем выше у них зарплата: среди россиян, зарабатывающих в месяц менее 50 тыс. рублей, идею поддержали 46 % респондентов, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. рублей эта доля составляет 37 %.

22 % людей, участвовавших в опросе, затруднились дать оценку инициативе.

Катунь24