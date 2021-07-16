Катунь24: Телец не будет настроен на трудовые подвиги, а Скорпион рискует что-то потерять. Гороскоп на 16 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 июля.

Овну следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Овна: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Овну сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Телец не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Тельца есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.

Близнецам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Близнецам с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Близнецам преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.

В делах Рак будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Раку сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Рак придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Рака это получится лучше.

Льву, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Льву стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Деве покоя. Весь день она способна строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Деве не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ей в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Лучшим режимом, в котором Весы смогут существовать, будет авральный! Правда, сами для себя они вряд ли способны его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Весы сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Весов работать на пределе возможностей, их день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!

Скорпион рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Стрелец встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Стрельцом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Стрельца свежую струю!

Козерог может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Козерогу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Козерогу как никогда.

Время работает против Водолея: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Водолею сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет… Но скорее всего, это будет самообман.

Рыбам следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Рыб на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Рыбам потребуется немало времени, нервов и сил.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24