Катунь24: Три учреждения Алтайского края получат финансирование по нацпроекту «Образование»

Итоги конкурсного отбора грантообладателей в 2022 году подвели на заседании комиссии Министерства просвещения Российской Федерации.

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Денежную поддержку из федерального бюджета по нацпроекту в нашем регионе получат Алтайский государственный педагогический университет, детский сад № 261 «Истоки» и Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Средства пойдут на организацию консультационных центров, обеспечение их оборудованием и кадрами, уточняет региональный Минобрнауки.

Гранты предоставляются в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Катунь24