Катунь24: Тополь упал на машину в Барнауле

О произошедшем сообщают очевидцы события в редакцию «Катунь 24» и паблик «Инцидент Барнаул».

Фото: Катунь 24

Случай произошел сегодня, 7 июля 2021 года, около 9 утра по адресу: Павловский тракт, 58а. Свидетели сообщают, что в это время специалисты городской службы производили спиливание тополей, один из которых и упал на припаркованный микроавтобус.

«Произошло это из-за того, что работники спиливают тополя. Один работник пилил, а трое поддерживали дерево, но что-то пошло не так…» – сообщила подписчица «Инцидент Барнаул».

Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» также отметили в комментариях, что, кроме этого, одно из спиленных деревьев «упало на провода и вырубило свет на всей улице».

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