Катунь24: Темпы растут: в Минздраве Алтайского края провели пресс-конференцию, посвященную профилактике борьбы с коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Алтайском крае в последние 4 недели. В Министерстве здравоохранения края сегодня, 5 июля 2021 года, прошла пресс-конференция, посвященная вакцинации и другим профилактическим мерам борьбы с вирусом.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Темпы растут: в Минздраве Алтайского края провели пресс-конференцию, посвященную профилактике борьбы с коронавирусом

По словам специалистов, наблюдаются изменения возраста заболевших. В последний период ему больше стала подвержена молодёжь.

«Если сравнивать текущий период с периодом прошлого года, то интенсивность эпидпроцессов, конечно, выше. Это связано в первую очередь с тем, что вирус в текущем году гораздо больше распространился, чем это было в июне-июле прошлого года,» – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Ещё месяц назад в поликлиниках было по одному прививочному кабинету. Сегодня в медицинских учреждениях стараются открыть по два и даже три. Вопрос об отмене плановой помощи жителям края сегодня не стоит, также не планируется и обязательная вакцинация. Однако многое будет зависеть от сознательности наших граждан, отмечает заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Катунь24