Катунь24: Три спортсмена из Алтайского края поедут на Олимпийские игры в Токио

На заседании Олимпийского комитета России был утверждён состав команды страны для участия в Олимпийских играх, куда вошли три представителя Алтайского края: Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Шубенков (бег с барьерами) и Сергей Каменский (пулевая стрельба).

Фото: pixabay.com

Как сообщает «Алтайский спорт», на данный момент российские спортсмены завоевали лицензии во всех видах спорта, кроме бейсбола, скейтбординга, серфинга, софтбола, футбола и хоккея на траве. У мужчин без лицензий остались команды по водному поло, гандболу, гольфу и регби-7. У женщин — представительницы баскетбола.

Российские стрелки на Олимпиаде будут бороться за место на пьедестале в 12 дисциплинах из 15. Сергей Каменский представит страну в трёх дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трёх положений, где является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.

Ирина Андреева выступит на Олимпиаде в лодке каноэ в личных соревнованиях на дистанции 200 метров и в паре с Олесей Ромасенко из Краснодара на дистанции 500 метров.

Сергей Шубенков побежит в Токио свою коронную дистанцию 110 метров с барьерами.

Катунь24