Катунь24: Трансляция прямой линии с президентом России
Сегодня, 30 июня 2021 года, состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Фото: pixabay.com
Задать вопрос президенту можно следующими способами:
- На сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
- Посредством СМС-сообщения на номер 0-40-40. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
- По телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
- В группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Вопросы принимаются до окончания программы.