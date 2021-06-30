Катунь24: Три ученика из рубцовской школы получили 100 баллов за ЕГЭ

Высшие баллы по результата единого государственного экзамена выпускники гимназии № 8 получили по русскому языку, биологии и химии. С одной из них, Александрой Лутаевой, встретилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Три ученика из рубцовской школы получили 100 баллов за ЕГЭ

В прошлом, 2020, году девушка стала победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку, в этом набрала 100 баллов на государственном экзамене по химии. Кроме того, Александра единственная в городе смогла решить самую сложную, 34 задачу экзамена.

Для восьмой гимназии это неслучайный успех. С появлением в 2012 году естественно-научного класса около 20 учеников ежегодно стали выбирать для сдачи ЕГЭ химию и биологию. На сегодняшний день выпускники гимназии учатся в Томске, Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Александра сейчас ждёт результатов экзамена по биологии и готовится к поступлению в вуз, выбирает между медициной и биотехнологиями. А учителя уверены, что при таком усердии их ученицу ждёт успех в любой профессии.

Катунь24