Катунь24: Требования к въезжающим в Алтайский край туристам могут усилить из-за коронавируса

В правительстве Алтайского края прошло оперативное совещание, на котором начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых отчитался об осмотрах туристических объектов в связи с увеличением числа заболевших COVID-19.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Так, в регионе осмотрено 12 крупных туристических объектов в окрестностях озера Ая, а также на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». С управляющими туристическими базами провели разъяснительную работу. Полицейские составили два протокола осмотра по выявленным нарушениям.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил ведомству совместно с Роспотребнадзором изучить необходимость усиления эпидемиологических требований к приезжающим в регион на отдых туристам, сообщили в правительстве Алтайского края.

Катунь24