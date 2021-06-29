Катунь24: Тихонов день: традиции и приметы на 29 июня
В народном календаре 29 июня – Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель. По народным приметам, в этот день солнце идет тише, а певчие птицы замолкают.
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Православная церковь 29 июня вспоминает трех святых с именем Тихон:
- Святитель Тихон жил во второй половине IV – начале V века в городе Амафунте на острове Кипр. За прекрасное знание Священного Писания и богоугодную жизнь христиане сначала избрали его архипастырем, а позже епископом. Своими проповедями святитель Тихон многих язычников Кипра обратил в христианство. Вокруг своего города он уничтожил всех идолов и разрушил капища язычников. Святой мирно скончался в глубокой старости в 425 году.
- Тихон Медынский родился в Киеве, но принял постриг в московском Чудовом монастыре. Спустя время он оставил монастырь и удалился в пустынное место недалеко от Калуги. Отшельник поселился в дремучем лесу в дупле большого дуба, где поместил иконы Спасителя и Божией Матери. Питался преподобный лесными растениями, а воду пил из построенного собственноручно колодца. Позже многие люди получили исцеление от этой воды. Тихон основал монастырь в честь Успения Богородицы и стал его первым игуменом.
- Преподобный Тихон Луховской родился в Литовском княжестве и там состоял на военной службе. Не желая принимать униатство, в 1482 году он раздал все своё имущество и перебрался на Русь, где постригся в монахи. Святой удалился в костромские леса, где выстроил келью. Скончался преподобный Тихон 16 июня 1503 года. На месте его кончины в скором времени воздвигли обитель в честь Николая Чудотворца.
Традиции и обычаи
Главная причина обозначения 29 июня в народном календаре Тихоновым днем заключается не в истории жизни святых Тихонов, не в популярности житийных чудес и подвигов, а в самом их имени и в очень удачном соотношении смысла, который вкладывали наши пращуры в это имя, характерным особенностям временного промежутка конца июня.
В переводе с греческого Тихон – счастливый. Но на Руси имя святого однозначно попадало в гнездо родственных слов с корнем -тих-: тихо, тихий, утихать, затихать и др. Широко распространены суждения-определения, относящиеся к этой дате:
На святого Тихона солнце идет тише.
С Тихона певчие птицы затихают (перестают петь).
Стоит отметить, что с точки зрения объективной реальности оба наблюдения верны. Трудно поверить, но неграмотный и не имеющий никаких специальных приборов землевладелец тонко чувствовал изменения в природе, происходящие в течение всего годового цикла. Правда, он был уверен, что это солнце замедляет ход, а земля прочно стоит на своем месте. В наши дни астрономы подтверждают: во второй половине июня солнце действительно «идет тише», потому что к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг Солнца по сравнению со скоростью на начало календарного года.
Верно и второе суждение. Действительно, к середине июня практически все птицы перестают петь. Связано это с тем, что вылупившиеся птенцы требует пищи и родителям в это время не до пения. Свой голос продолжают подавать только кукушки и соловьи (как правило, до Петрова дня – 12 июля).
Таким образом, за поговорками и приметами стоит подлинная реальность, превосходно поддающаяся определению через слова с корнем -тих-. Кроме того, святому Тихону на Руси обращались при различных недугах, прося, чтобы боль утихла. Эффективной считается молитва от зубной боли.
В Тихонов день на Руси устраивали толоку – пир для тружеников, помогающих вывозить навоз на поля. Их угощали обедом, брагой и вином. После трапезы устраивали песни и пляски.
В этот день заканчивается поздний сев ярового хлеба, начавшийся с Иванова дня (7 июня).
Приметы и поверья
- Папоротник с самого утра листья сворачивает – следующий день будет солнечный и жаркий.
- Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли свои цветы – к дождю.
- Если камыш, телорез и остролист словно плачут, то скоро выпадут осадки.
- Цветная радуга белеет – ненастье скоро закончится.
- Чем меньше капли дождя, тем дольше он идти будет.
- Млечный путь ясный – к солнечной погоде.
- Ранняя роса – к ясному дню.
- Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.
- На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью.
- Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.
- Сон с 28 на 29 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 29 июня, начнет сбываться уже завтра.
Люди, родившиеся 29 июня, хорошие учителя. В качестве талисмана им следует носить алмаз и рубин.
По материалам сайта vsyamagik.ru