Катунь24: Тимофеев день: традиции и приметы на 23 июня

В народном календаре 23 июня – Тимофеев день, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Православная церковь 23 июня вспоминает двух священномучеников с именем Тимофей.

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Тимофей Прусский жил в IV веке, за святость и чистоту от Господа получил дар чудотворения. Он был епископом города Пруссы (Вифиния). Своими проповедями многих язычников обратил к вере Христовой. Когда император Юлиан Отступник услышал о святом Тимофее, то заключил его в темницу, но и там епископ продолжал Евангельскую проповедь. Юлиан, узнав об этом, приказал обезглавить святого. Мощи священномученика Тимофея спустя время были перенесены в Константинополь.

Тимофей Ульянов родился 3 мая 1900 года в Тамбовской губернии в семье крестьян. По окончании земской школы в семнадцатилетнем возрасте поступил служить псаломщиком в храм. В 1931 году переехал в Московскую область, а через год был рукоположен во диакона, а вскорости во священника. Он служил в Вознесенском храме Подольского района.

26 ноября 1937 года отца Тимофея арестовали и заключили в тюрьму в Серпухове. Его приговорили к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 23 июня 1940 года священник Тимофей умер от голода во втором лазарете Ниже-Амурского исправительно-трудового лагеря. Был погребен на лагерном кладбище в безвестной могиле.

Традиции и обычаи

В народе верили, что Тимофей всякие призраки распускает. От этого и прозвали святого в народе «знаменным», а ещё дату 23 июня называли «днем призраков». Наши предки не любили этот день, а все знамения, которыми, согласно поверью, он был богат, шли от лукавого.

Знамения – так называемые неожиданные явления, каждое из которых поддавалось толкованию. Знающие люди старались подготовить себя к случайности и внезапным переменам.

По легенде, на Тимофея ходят призраки и тревожат людей. Любой пустяк, на который в другой день не обратили бы внимания, 23 июня обретал пророческое значение:

нечаянно увидеть свет в своем доме – к счастью;

появилась родинка на таком месте, что самому видно – к беде, а не видно – к добру;

потерять перчатки – к несчастью;

обознаться в человеке – к свадьбе или похоронам;

разбить зеркало – к худу;

каша из горшка в печь вылезла – к добру, из печи на пол – к печали;

белый хлеб с головою печется (т.е. сбоку ком вылезет) – к смерти хозяина или хозяйки дома;

из печи кирпич выпал – в доме горе случится;

передний угол трещит – хозяину несдобровать;

дупло в срубе – к горестям;

смола из избы наружу вытопилась – к неприятностям;

если приложить ухо к земле и услышать, что она стонет – к пожару;

радуга – к голодному году;

увидеть ратников, летящих между облаков, – к войне;

мыши по гумну вольно шныряют – к голоду;

появление в этот день большого числа белых бабочек, мух, желудей или грибов – к войне;

стаи ворон над селом летают – к моровому поветрию;

увидеть стаю волков – к падежу скотины;

привиделся огонь, бегущий по полю – к засухе.

Несчастье на Тимофея сулили надетая наизнанку одежда, треснувшее коромысло, разбитое зеркало, отвалившееся от телеги колесо. Особенно опасно в этот день увидеть «огненного змея» (комету) – это предвещало большую беду. Крестьяне боялись, как бы на хлебной ниве не произошел пожар.

Село, в котором в Тимофеев день никому ничего не предвиделось, считали благословенным Господом.

Приметы и поверья

Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град. День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди. На листьях ивы капельки липкого сока появились – к ненастью. Пауков не видно – к перемене погоды. Домашние птицы себя ощипывают – к дождю. Курица машет хвостом – к осадкам. Вороны нахохлились – к непогоде. Сон с 22 на 23 июня пустой. А вот сновидению, увиденному днем 23 июня, следует придать значение. Если сон хороший, то исполнится через две недели, плохой – через год. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

Людям, родившимся 23 июня, дана способность толковать всякие видения. В качестве талисмана им следует носить изумруд и гранат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24