ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Тело мужчины обнаружили в Барнауле в Нагорном парке

Горняк22
48 минут Ago

Труп обнаружила около 12 часов дня жительница Барнаула. По предварительным данным, он упал с горы. Подробности происшествия от очевидца узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24

Следственный комитет по Алтайскому краю подтвердил факт обнаружения в Нагорном парке тела взрослого мужчины. Предположительно, это был человек без определенного места жительства. На месте работала полиция.

Сейчас ведётся следствие. Следов насилия на теле не обнаружено. В настоящий момент устанавливается личность человека.

Катунь24

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