Катунь24: Танцовщики со всей России встретились в Барнауле и устроили настоящий баттл

Июнь признан международным месяцем вога – танца, базирующегося на модельных позах и подиумной походке. Как танцоры отпраздновали этот день, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Танцовщики со всей России встретились в Барнауле и устроили настоящий баттл

Неотъемлемая часть культуры вога – яркие вечеринки-балы, где дома соревнуются между собой. Задача участников – перетанцевать друг друга, продемонстрировать свою физическую силу и ловкость, а также перещеголять конкурента по костюму. Тема бала этого года – кинематограф.

«В разных категориях есть разные требования к аутфитам, и это прикольно, потому что даже независимо от того, дизайнер ты или нет, можешь почувствовать себя в этой роли», — поделилась Ада Никифорова, хореограф из Москвы.

В Барнауле это уже третий по счету Royal Vogue Ball. В этом году встреча собрала больше 50 участников со всей России: из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тюмени.

«Занимаюсь я вогом три года, потому что мне нравится культура, мне нравится видение этого танца, я ощущаю себя комфортно в этой культуре, и все, что происходит с этим танцем, с этой культурой, меня вдохновляет», — отметил Анатолий Вонг из Санкт-Петербурга.

15 номинаций и 30 секунд, чтобы показать свои танцевальные навыки. К примеру, хэндс перформанс – это вог, который танцуют только руками. В других номинациях оценивались утиная походка и эффектное падение. Причем научиться всем трюкам, как говорят участники, можно за пару недель.

«Координировать движения, допустим, движение одной рукой и вращение другой рукой. Координация – самое сложное, а все остальное как тебе нравится», — рассказал участник Денис Савин.

Участие в таком вог-бале – это возможность познакомиться с хореографами из других городов или стать членом семьи международного дома.

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