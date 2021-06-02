Катунь24: Тренер бийской спортшколы № 1 трагически погиб в автокатастрофе

Трагедия произошла 31 мая примерно в 10 км от села Мартыново в Ельцовском районе.

Фото: сайт "Алтайский спорт"

Напомним, в лобовом столкновении погибли 5 человек. Как сообщает сайт «Алтайский спорт», погибшими оказалась семья тренера Владимира Каташева: супруга Ирина, сыновья Виталий (24 года), Максим (13 лет). Погибли все, кроме дочери Карины (15 лет). Она находится в городской больнице Бийска.

Семья возвращалась с юбилея отца Владимира из города Таштагола Кемеровской области. Самому тренеру в этом году должно было исполниться 54 года.

Свою жизнь Владимир Каташев посвятил спорту, а именно – единоборству. Он занимался боксом, рукопашным боем, карате. Как тренер Владимир добился больших успехов. Мужчина развивал такие виды спорта, как карате WKF и восточное боевое единоборство по дисциплине сётокан.

Среди его подопечных есть мастера спорта, призеры и победители первенства России и Европы, призёры чемпионата и Кубка России и еще много успешных спортсменов.

Прощание с Владимиром Каташевым пройдет 2 июня в спортклубе «Барс» по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 22 с 8:00. Похоронят погибших в Таштаголе, на родине Владимира Михайловича.

Катунь24