Катунь24: Треть барнаульцев хотели бы ходить в офис с животными

Чаще всего за pet-friendly офисы выступают люди 25-34 лет.

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К таким выводам пришел исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

По их данным, из-за пандемии россияне стали больше времени проводить дома со своими питомцами и теперь были бы не против брать их с собой на работу.

Согласно онлайн-опросу, в Барнауле 31 % опрошенных хотели бы иногда брать любимцев с собой в офис, если бы такая возможность была. Больше всего эту идею поддерживают женщины – 67 %, среди мужчин этот показатель составил 33 %.

Работники постарше предпочли бы ходить на работу без животных, следует из опроса, а вот сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет, наоборот, были бы рады видеть четвероногих друзей в офисе.

В Европе и Америке такое устройство рабочего процесса сегодня весьма популярно. Так, в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе питомцами, в Европе – каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия, уже предоставили сотрудникам такую возможность.

Катунь24