Катунь24: Трое школьниц избили девочку в Барнауле и сняли всё на видео

23 мая 2021 года в Барнауле произошёл вопиющий случай истязания ученицы начальных классов школы № 70.

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Как рассказал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, компания из трёх детей, самой старшей из которых всего 14 лет, избила 11-летнюю девочку в заброшенном здании в Октябрьском районе. Свои издевательства они сняли на видео и отправили матери пострадавшей.

В пресс-службе губернатора Алтайского края рассказали, что по данному факту была организована проверка, информация подтвердилась.

Итоги проверки были доложены Виктору Томенко. Глава региона поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.

Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребёнку оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. На месте работают следователи и уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

Следователи возбудили уголовное дело.

Катунь24