Катунь24: Тимур Бекмамбетов рассказал молодежи Алтайского края о новом киноязыке на марафоне «Новое знание»

Руководитель регионального отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов отметил, что после беседы молодежь вдохновиться заниматься кинематографом.

Фото: marathon.znanierussia.ru

Беседа прошла в рамках Всероссийсого просветительского форума, который проводит с 20 по 22 мая 2021 года проводит общество «Знание». В нём принимают участие известные деятели театра и кино. Среди них актёр Владимир Машков, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов.

«Бекмамбетов – человек с именем, который сделал карьеру. Послушав его выступление, наши начинающие режиссёры могут научиться новым подходам в работе. А молодёжь Алтайского края – вдохновиться и заняться кинематографом», – заявил руководитель регионального отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов.

В рамках марафона Тимур Бекмамбетов рассказал о новом киноязыке – screenlife. Его особенность в том, что все события разворачиваются на экране компьютера или смартфона. Вместо декораций – рабочий стол, а вместо героя в кадре – курсор.

«Моё видение будущего кино состоит в том, что большое количество сюжетов будет рассказываться не при помощи кинокамер, которые нас снимают, а при помощи записи экранов наших девайсов», – заявил Бекмамбетов.

Отвечая на вопрос слушателей, режиссер отметил, что создание таких фильмов не требует серьёзных финансовых затрат, при этом сохраняется большой простор для творчества.

«Это даёт возможность каждому из нас не искать какого-то серьёзного человека, который будет вас учить, как надо что делать, будет бояться потерять свои деньги. Вы можете рассказывать истории из своей жизни прямо сейчас, не откладывая», – подчеркнул Тимур Бекмамбетов.

Оценивая формат проведение марафона, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин особенно оценил интерактивность. Он отметил, что возможность получить обратную связь – бесценно, и уже только ради этого стоит смотреть онлайн–марафон.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит в 8 городах России. На нем можно узнать о самых новых научных разработках, бизнес-идеях, пообщаться со многими выдающимися учеными, бизнесменами, политиками. За первый день число просмотров онлайн-трансляций превысило 5 миллионов. Завершающий день марафона – 22 мая, гости и зрителя онлайн-трансляций смогут посмотреть выступления и задать вопросы председателю правления Сбербанка Герману Грефу, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и многим другим. Трансляцию можно посмотреть на сайте марафона.

Катунь24