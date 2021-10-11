Катунь24: Специалист рассказал о четырёх предвестниках инсульта

В этот список попали повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови.

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Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о предвестниках инсульта. Сигнализировать о нарушениях кровоснабжения головного мозга может приём некоторых гормональных препаратов, повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Для определения наличия бляшки необходимо сделать УЗИ сонных артерий, отметил эксперт.

Также в список вошли вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем.

Эксперт не рекомендовал делать МРТ головы для профилактики инсульта, так как эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.

Катунь24