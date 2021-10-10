Катунь24: Синоптики предупредили жителей Сибири об аномально снежной зиме

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что этой зимой на территории России может выпасть больше снега, чем обычно.

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По данным синоптиков, несмотря на продолжающееся глобальное потепление, из-за аномально холодной погоды в Арктике уже приостановился процесс таяния льдов, это существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

Уже сейчас на Чукотку, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь обрушилась пурга и начались снегопады.

Специалисты «Фобос» считают, что приостановка процесса таяния льда в Арктике значительно скажется на погоде в Северном полушарии. В частности, ученые предсказывают суровую и снежную погоду.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — цитирует сообщение специалистов РИА Новости.

По их прогнозу, этой зимой в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

Катунь24