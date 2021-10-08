Катунь24: Сергей Курятник: традиции и приметы на 8 октября

В этот день Православная церковь почитает память преподобного Сергия Радонежского (в миру Варфоломея), прозванного игуменом земли Русской, за вклад, который он внёс в духовную жизнь Руси. Преподобный Сергий появился на свет около 1320 года, был младшим сыном ростовских бояр Марии и Кирилла.

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Первая половина XIV века для России была трудным временем. Связь с Византией и Европой прервалась, а Киево-Печерская лавра была разрушена. На север продвигались татаро-монгольские орды. Многие русские люди тоже уходили на север.

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет, его родители, обедневшие от постоянных набегов татар, переехали под покровительство московских князей в небольшой городок Радонеж. В радонежских лесах преподобный Сергий спустя некоторое время основал Троицкую обитель, в которой был поставлен игуменом. Именно здесь был введен общежитейский устав, принятый позже во всех монастырях на Руси. Впоследствии Троицкая обитель получила в честь своего основателя название Троице-Сергиевой лавры.

В 1380 году Троицкий монастырь посетил великий князь Дмитрий Донской перед походом против хана Мамая. Накануне Куликовской битвы Сергий окропил святой водой князя и его сподвижников, благословил русское войско и предсказал ему победу.

Умер Сергий Радонежский 25 сентября 1392 года. Вскоре после кончины святого начались его чудесные явления и исцеления.

Игумену Никону преподобный Сергий явился в 1408 году и предсказал ему разрушение обители ханом Едигеем, а также её скорое восстановление. В 1610 году Кузьме Минину приснился Сергий Радонежский, который велел собирать войско и идти освобождать Русскую землю.

Традиции и обычаи

Сергия Радонежского считали хранителем кур. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. На Руси с давних времен к капусте относились с особым почтением, а её квашение стало практически народным обычаем. Способов квашения очень много. В каждой области это делали по-разному. Традиционно квасили капусту в деревянных бочках. Она получалась очень вкусной и отлично сохраняла витамины.

Ответственным мероприятием является и подготовка бочек к солению овощей. В южных регионах перед засолкой бочку мыли, трижды натирали изнутри чесноком и окуривали сухим чабрецом. В некоторых местах чистые бочки запаривали: хорошенько промывали кладку, в неё закладывали несколько можжевеловых веток, которые ошпаривали кипятков, чтобы их духом пропиталась древесина. Потом кадку накрывали ватным одеялом, чтобы пар не выходил наружу. Немного приподняв одеяло, в ёмкость кидали раскалённые камни. Вода после этого должна была шипеть и урчать под одеялом, а новая порция аромата можжевельника впитываться кадушкой. Делалось это не только для можжевелового аромата. Таким способом осуществлялась дезинфекции. Это служило залогом того, что соления не будут плесневеть и не прокиснут. В местах, где было сложно найти можжевельник, для запаривания кадушек использовали полынь или сибирьковые веники. Ещё в бочку бросали стебли сухого укропа и мяты.

Рецепт квашеной капусты в бочке

На 10 кг белокочанной капусты: 1 кг яблок, 750 г. моркови, соли 200-250 г, брусника, клюква по вкусу.

Капусту перед квашением освобождают от зеленых и дефективных листьев, нашинковывают её длинными, лапшеподобными кусочками. Кружочками или ломтиками нарезают морковь. Яблоки режут кружочками. Подготовленные капусту, яблоки и морковь смешивают с брусникой и клюквой, пересыпают солью и улаживают в хорошо промытую и обданную кипятком кадушку или другую ёмкость. Плотно утрамбовывают.

В качестве гнета можно использовать камни. Идеально подходят валуны по 5-6 кг. Камни необходимо тщательно вымыть, со всех сторон обдать кипятком и высушить на солнце.

Утрамбованную капусту накрывают марлей, кладут на неё деревянные дощечки (кружки), а сверху придавливают гнётом. Кадушку накрывают чистой материей.

На начальной стадии капусту несколько раз нужно проткнуть чистой палкой, чтобы удалить газы, иначе она будет горчить. Следует удалять выделяющуюся пену. Брожение капусты при температуре 20°C продолжается 3-4 дня. После этого кадушку нужно перенести в прохладное место, в котором она и будет храниться. Капуста будет готова к употреблению через 2-3 недели.

При желании заквасить капусту можно и целым кочаном. Для этого кочан разрезают напополам или на четыре части, удаляют кочерыжку, солят и укладывают в бочку, шинкованной капустой пересыпают слои кочанов.

Готовая квашеная капуста – аппетитная и ароматная. Она не нуждается в приправах.

Приметы и поверья

По погоде этого дня судили о становлении зимы:

На Сергея зима начинается, а с Матрены зимней (22 ноября) устанавливается. Если первый снег выпал на Сергея, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Зимний путь от Сергея в 4 седмицы устанавливается (т.е. в течение 4х недель). Первый снег за 40 дней до начала зимы выпадает. Если первый снег выпал на убывающую луну и упал на мокрую землю, то зима скоро наступит. Первый сухой снег сулит хорошее лето. Если первый снег выпадет, когда с вишни все листья опадут, то наступит зима.

Человек, родившийся 8 октября, отличается домовитостью. В качестве талисмана ему подходит яшма.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24