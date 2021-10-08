Катунь24: Самые древние лыжи обнаружили во льдах Норвегии

Их возраст — около 1300 лет.

Фото: YouTube-канал Secrets Of The Ice

Пару деревянных лыж хорошей сохранности обнаружили археологи в результате таяния льда. Первая была обнаружена ещё в 2014 году в национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден. Спустя 7 лет вторую лыжу нашли там же, сообщает naked-science.ru.

Таким образом, эта пара лыж является самой старой из когда-либо найденных. Как и первая, вторая лыжа сделана из дерева, в длину достигает 187 см, а в ширину 17. Она оказалась на 17 см длиннее и на 2 см шире первой. Учёные связывают это с тем, что лыжи изготавливали вручную.

Тем не менее они уверены, что оба предмета составляют пару, так как сделаны из идентичной основы, состоящей из трёх скрученных берёзовых переплётов, кожаного ремня и деревянной вилки.

Теперь археологам предстоит изучить лыжи и понять, в какой момент они сломались — после того, как их бросил лыжник, или во время езды.

Катунь24