Катунь24: Сезонный рост ОРВИ и больше тысячи вызовов скорой в сутки. Как справляются медики с нагрузкой в осенний период

Около 270 новых случаев заболевания COVID-19 выявляют практически каждый день. Нагрузка на систему здравоохранения возросла и за счет сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В краевой столице скорая принимает около 1200 вызовов в сутки. Как медики справляются с колоссальной нагрузкой в осенний период, смотрите в следующем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сезонный рост ОРВИ и больше тысячи вызовов скорой в сутки. Как справляются медики с нагрузкой в осенний период

До 80 обращений от пациентов с подозрением на COVID-19 ежедневно принимают на подстанции скорой медицинской помощи «Кировская». Спустя полтора года после начала пандемии стало легче работать, отмечают медики. Во много благодаря появлению кол-центров в поликлиниках и обязательной вакцинации.

Медики заметили: до пандемии их пациенты часто не обращали внимания на тот же насморк. Теперь идут в поликлиники при малейшем проявлении симптоматики, схожей с коронавирусной. Все осложняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, на врачей ложится большая нагрузка. Самый тяжелый день – понедельник: после выходных спрос превышает возможности поликлиник. Время ожидания в очередях увеличивается.

«Когда идет рост респираторных инфекций, именно из плановой помощи эти специалисты выдергиваются и идут на прием температурящих больных, на обслуживание вызовов температурящих. Перераспределение получается наших сил, а дополнительных ресурсов у нас нет. Обходимся своими силами, и наплыв пациентов, конечно же, затрудняет работу поликлиник», – пояснила заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова.

Врач отмечает: те, кто привились от COVID-19 или уже переболели им, при повторном заражении переносят инфекцию легче. Симптоматика меняется, иммунитет крепче. На сегодняшний день в Алтайском крае почти 700 тысяч человек прививаются одной из четырех вакцин. Иммунная прослойка медленно формируется, но пока этого недостаточно. В поликлиниках очереди, а скорая принимает тысячу вызовов в сутки.

Катунь24