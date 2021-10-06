Катунь24: Системы электросирен и громкоговорителей проверят сегодня в Алтайском крае

Проверки проведут во всех регионах страны, сообщает региональное управление МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдут в регионе 6 октября 2021 года. Во время запуска систем оповещения отработают своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Алтайском крае сигнал «Внимание всем!» подадут через электросирены и громкоговорители, а также заместят эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов до одной минуты. Проверка начнется с 10:40 по местному времени.

Сотрудники МЧС России просят граждан сохранять спокойствие: подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В 2021 году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

Катунь24