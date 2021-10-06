Катунь24: Сибиряки пробрались в недостроенное метро, чтобы поесть шашлыков и поплавать на лодке

Любители заброшенных мест забрались в недостроенную омскую подземку через дыру в заборе и вентиляцию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Фото: скриншот из видео YouTube-канала Den Stalk

Компания из пяти сталкеров сняла своё приключение на видео.

«Вот все наши вещи: две лодки, весла и мангал, потому что мы будем делать в метро шашлыки», — комментировали происходящее участники действий.

В подземке молодые люди поплавали на лодках, а потом пожарили на гриле купаты и сфотографировались на память.

Когда именно всё это произошло, не уточняется.

Катунь24