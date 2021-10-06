Катунь24: Совершеннолетние осуждённые начали получать школьное образование в алтайских исправительных учреждениях

865 осуждённых в исправительных учреждениях края с сентября начали получать школьное образование. Работе с ними 45 лет посвятила учитель математики Надежда Павловна Липник. О трудовых буднях педагога – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Совершеннолетние осуждённые начали получать школьное образование в алтайских исправительных учреждениях

В 1975 году выпускница Барнаульского пединститута Надежда Липник начала свою карьеру в небольшой школе станции Смазнево. Отработав три года, решила перейти работать в профтехучилище, но испугалась поведения молодых студентов. Следующие полгода провела на заводе «Трансмаш». И только после этого оказалась преподавателем в колонии. Говорит, помогла случайность.

В коллективе 26-летнюю коллегу встретили тепло, советовали, как держаться с непривычными учениками. Свой первый урок в «школе строгого режима» Надежда запомнила на всю жизнь. На молодую учительницу пришли посмотреть даже те осуждённые, которые не учились.

С августа 1981 года Надежда Павловна перешла в новое заведение. Сейчас это филиал барнаульской вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1. По российскому законодательству, осуждённые, не достигшие тридцати лет, обязательно должны получить основное общее образование. А те, кто уже превысил этот возраст, обучаются по желанию.

За долгую педагогическую жизнь Надежда Павловна лишь однажды пропустила День знаний: в прошлом году она ушла на самоизоляцию по возрасту. Хотя и дома учительница не скучала – осваивала новые компетенции на онлайн-марафонах, но разрешения на очную встречу со своей школой, коллегами и учениками ждала с нетерпением.

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