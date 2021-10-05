Катунь24: Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы

Кредит на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов рублей можно получить в новых банкоматах Сбербанка с сенсорным экраном.

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Клиенты Сбербанка теперь могут оформить и получить кредит в банкоматах без оформления поручительства или передачи в залог имущества, сообщает РБК.

Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов рублей, но только для клиентов с зарплатными картами. Остальные категории могут получить кредит до 3 миллионов рублей.

Как отмечают в банке, срок принятия решения по заявке составляет от двух минут. При одобрении деньги можно получить в течение 30 дней.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Сергея Мальцева, такая услуга будет особенно удобна для тех, кто живёт далеко от отделений банка или не пользуется сайтом или мобильным приложением.

Катунь24