Катунь24: Сбербанк начал выдавать кредиты через банкоматы
Кредит на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов рублей можно получить в новых банкоматах Сбербанка с сенсорным экраном.
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Клиенты Сбербанка теперь могут оформить и получить кредит в банкоматах без оформления поручительства или передачи в залог имущества, сообщает РБК.
Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов рублей, но только для клиентов с зарплатными картами. Остальные категории могут получить кредит до 3 миллионов рублей.
Как отмечают в банке, срок принятия решения по заявке составляет от двух минут. При одобрении деньги можно получить в течение 30 дней.
По словам зампредседателя правления Сбербанка Сергея Мальцева, такая услуга будет особенно удобна для тех, кто живёт далеко от отделений банка или не пользуется сайтом или мобильным приложением.