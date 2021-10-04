Катунь24: Стали известны лучшие школы Алтайского края

Рейтинг лучших школ регионов России опубликовало агентство РАЭКС-Аналитика.

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Базируется рейтинг на данных от 50 ведущих вузов страны об итогах приёмных кампаний. Всего агентство обработало информацию о 220 тысячах российских выпускников 20 тысяч школ.

Таким образом, в 2021 году лучшей школой Алтайского края по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, стала барнаульская гимназия № 42. На втором месте оказался лицей № 124 из Барнаула, а на третьем — Бийский лицей-интернат. К слову, это единственное учебное заведение не из Барнаула в этом рейтинге.

Полный список топ-10 школ Алтайского края выглядит так:

Гимназия № 42 (Барнаул); Лицей № 124 (Барнаул); Бийский лицей-интернат Алтайского края (Бийск); Алтайский краевой педагогический лицей-интернат (Барнаул); Гимназия № 22 (Барнаул); Гимназия № 69 (Барнаул); Лицей № 101 (Барнаул); Лицей № 112 (Барнаул); Гимназия № 27 (Барнаул); Гимназия № 123 (Барнаул).

Катунь24