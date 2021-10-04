Катунь24: Стали известны лучшие школы Алтайского края
Рейтинг лучших школ регионов России опубликовало агентство РАЭКС-Аналитика.
Фото: pexels.com
Базируется рейтинг на данных от 50 ведущих вузов страны об итогах приёмных кампаний. Всего агентство обработало информацию о 220 тысячах российских выпускников 20 тысяч школ.
Таким образом, в 2021 году лучшей школой Алтайского края по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, стала барнаульская гимназия № 42. На втором месте оказался лицей № 124 из Барнаула, а на третьем — Бийский лицей-интернат. К слову, это единственное учебное заведение не из Барнаула в этом рейтинге.
Полный список топ-10 школ Алтайского края выглядит так:
- Гимназия № 42 (Барнаул);
- Лицей № 124 (Барнаул);
- Бийский лицей-интернат Алтайского края (Бийск);
- Алтайский краевой педагогический лицей-интернат (Барнаул);
- Гимназия № 22 (Барнаул);
- Гимназия № 69 (Барнаул);
- Лицей № 101 (Барнаул);
- Лицей № 112 (Барнаул);
- Гимназия № 27 (Барнаул);
- Гимназия № 123 (Барнаул).