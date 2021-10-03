Катунь24: Сезон шоу «Голос 60+» выиграл 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

В финале проекта конкурсант исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского и песню «Душечка», известную в исполнении Сергея Лемешева.

Фото: Скриншот видео Голос / The Voice Russia Embedded video for Сезон шоу «Голос 60+» выиграл 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

Михаилу Ерофеевичу Серебрякову, победителю четвертого сезона проекта «Голос 60+», 97 лет. Он родился в деревне Креминичи Новгородской области. С 16 лет после окончания школы ФЗО №6 Кириши в апреле 1941 года его по разнарядке комитета трудовых резервов направили на обязательный трехгодичный трудовой срок на Урал, на металлургический комбинат, сообщает «Российская газета».

В феврале Михаил Ефремович 1944 года он вступил в армию, окончил танковую школу и получил специальность командира орудия САЛ-СТО. Затем его направили на Первый Украинский Фронт. Встретил День Победы в городе Ровно. После окончания войны в июле 1945 года направлен на первый Дальневосточный фронт, а после окончания Японской кампании, был демобилизован в апреле 1947 года.

«С детства я получил от матери голос и до настоящего времени дорожу им. По приглашению первой программы принял участие в «Старше всех», – рассказал Михаил Серебряков.

Наставником ветерана на телепроекте был Олег Газманов.

Катунь24