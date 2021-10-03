Катунь24: Соль, офисная работа и сосиски: врач рассказал, почему гипертонией стали страдать молодые люди

Чаще всего эту болезнь человек приобретает из-за малоподвижного образа жизни, избыточного веса, стрессов, психоэмоционального напряжения, курения, чрезмерного употребления алкоголя, а также из-за сахарного диабета.

Фото: pixabay.com

О том, почему гипертонией стали чаще заболевать представители молодежи, в интервью «Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в наше время в мире гипертонией страдает более 1,28 миллиарда человек, что вдвое выше, чем 30 лет назад. Повышенное артериальное давление в 4-5 раз ускоряет процесс развития атеросклероза, который приводит к инсульту, инфаркту и повреждению почек. Болезнь эта опасна тем, что при повышении давления повреждается внутренний слой сосудистой стенки эндотелий. Из-за этого быстрее начинают откладываться на стенках сосудов и формировать атеросклеротические бляшки жиры и холестерины. Впоследствии это может привести к инфаркту, инсульту, повреждению почек и целому каскаду осложнений, от которых в дальнейшем больные гипертонией и погибают.

Врач отметил, что для предотвращения развития болезни, людям необходимо контролировать уровень сахара и холестерина в крови, а также иметь дома тонометр. Кроме того, Сергей Иванов советует не забывать об активном образе жизни, особенно если у вас сидячая работа.

«Основные причины того, что у нас появляется всё больше гипертоников, особенно молодых, это стресс и малоподвижный образ жизни. К сожалению, мы много сидим за компьютером, в офисах, а это — вынужденное положение с изгибом шеи, а значит, нагрузка на шейный отдел позвоночника, где проходят сонные и позвоночные артерии. При долгом сидении за компьютером они физиологически пережимаются, и это начинает формировать в том числе артериальную гипертензию. Людям, у которых вот такая сидячая работа, нужно помнить, что каждые 40-45 минут нужно делать перерыв, пройтись, разгрузить позвоночник, переключиться», — уточняет врач.

Также медик рекомендует снизить употребление соли, исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии. По возможности стоит есть меньше продуктов, имеющих в своём составе жиры животного происхождения.

«Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешёвые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени. Полезно есть хороший полноценный белок — мясо, рыбу и овощи. Также надо отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они формируют сахарный диабет второго типа», — поясняет кардиолог.

Катунь24