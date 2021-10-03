Катунь24: Серьёзная авария произошла около ЗАТО Сибирский
О ДТП его свидетели рассказали в социальных сетях вчера, 1 октября 2021 года, в городских сообществах, в частности «В курсе 22».
Фото: instagram.com/barnaul.insta
Авария случилась на трассе Барнаул – Новосибирск недалеко от ЗАТО Сибирский. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что у автомобиля серьезно пострадала передняя часть. Некоторые детали отлетели от корпуса и просто лежали на дороге.
Уточняется, что в аварии пострадали три человека.