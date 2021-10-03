Катунь24: Серьёзная авария произошла около ЗАТО Сибирский

О ДТП его свидетели рассказали в социальных сетях вчера, 1 октября 2021 года, в городских сообществах, в частности «В курсе 22».

Фото: instagram.com/barnaul.insta

Авария случилась на трассе Барнаул – Новосибирск недалеко от ЗАТО Сибирский. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что у автомобиля серьезно пострадала передняя часть. Некоторые детали отлетели от корпуса и просто лежали на дороге.

Уточняется, что в аварии пострадали три человека.

Катунь24