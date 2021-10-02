Катунь24: Соцсети: продавец-консультант украл деньги с телефона клиента в Барнауле

О произошедшем рассказала дочь обманутого барнаульца.

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Сообщение появилось в ряде городских сообществ в социальных сетях. По словам автора сообщения по имени Елена, её 60-летний отец обратился в салон связи одного из сотовых операторов с просьбой поменять тарифный план на его номере, так как сам он плохо разбирается в телефонах.

Мужчина, на бейджике которого было указано, что он является заместителем директора, взял телефон и сообщил, что у клиента подключён автоплатёж в размере 450 рублей в месяц, а для его отключения ему понадобится банковская карта.

«Отец отдал карту и остался ждать в отделе. Мужчина за прилавком копался в телефоне около часа, затем передал его отцу и сказал, что всё хорошо», — рассказывает Елена.

Вскоре брат рассказчицы, который имеет доступ к паролям от карты отцы, обнаружил перевод на неизвестное имя в размере 10 тысяч рублей. Мужчина вернулся в салон связи. Продавец-консультант испугался и сказал, что через 10 минут всё вернёт, а затем передал деньги наличными на улице.

«Я очень возмущена! Мой папа не написал заявление, но я обязательно этим займусь», — рассказывает возмущённая произошедшим автор поста.

Катунь24