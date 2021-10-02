Катунь24: Стали известны победители и призёры XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

1 октября 2021 году в Дворце культуры Бийска в рамках программы, завершающей Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», определили победителей и призёров Шукшинского кинофестиваля, сообщают в пресс-центре регионального Министерства культуры.

Фото: Министерство культуры Алтайского края Embedded video for Стали известны победители и призёры XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Победителем среди короткометражных фильмов стала картина «Ку-Ку» режиссёра Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга.

В конкурсную программу полнометражного кино вошло 11 художественных картин:

«Лучший сценарий» – фильм «Архипелаг» (сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссёр Алексей Тельнов).

«Лучшая операторская работа» – «Потанцуй со мной» (оператор Андрей Егоров, режиссёр Никандр Федоров).

«Лучшая режиссёрская работа» – фильм «Последняя «Милая Болгария» (режиссёр Алексей Федорченко).

«Лучшая продюсерская работа» – фильм «Архипелаг» (продюсер Елена Дементова и режиссёр Алексей Тельнов).

«Лучшее исполнение мужской роли» – актёр Евгений Бавыкин (фильм «История одной картины» Руслана Магомадова).

«Лучшее исполнение женской роли» – актриса Ирина Печерникова (фильм «Земля Эльзы» Юлии Колесник).

Главным призом кинофестиваля в номинации «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино наградили фильм «История одной картины» Руслана Магомадова.

Специальный приз губернатора Алтайского края достался картине «Земля Эльзы» Юлии Колесник.

Катунь24