Катунь24: Скоро День учителя. Как выбрать праздничный букет?
5 октября дети поздравляют своих учителей с их профессиональным днем. Праздник официально утвердили во всем мире 55 лет назад.
Фото: Катунь 24
С тех пор школьники дарят слова благодарности и пышные букеты своим педагогам. Найти роскошные цветы сегодня можно в интернете. Это быстрый и современный способ.
Заказать букет можно на сайте или официальной странице в Instagram. Выбрать букет, оставить сообщение или же позвонить по номеру телефона, который указан в шапке профиля.
Если нет доверия интернет-магазинам и социальным сетям, то стоит отдать предпочтение традиционной покупке букета в салоне. В магазине можно самому собрать цветочную композицию или со специалистом.