Катунь24: Скоро День учителя. Как выбрать праздничный букет?

5 октября дети поздравляют своих учителей с их профессиональным днем. Праздник официально утвердили во всем мире 55 лет назад.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Скоро День учителя. Как выбрать праздничный букет?

С тех пор школьники дарят слова благодарности и пышные букеты своим педагогам. Найти роскошные цветы сегодня можно в интернете. Это быстрый и современный способ.

Заказать букет можно на сайте или официальной странице в Instagram. Выбрать букет, оставить сообщение или же позвонить по номеру телефона, который указан в шапке профиля.

Если нет доверия интернет-магазинам и социальным сетям, то стоит отдать предпочтение традиционной покупке букета в салоне. В магазине можно самому собрать цветочную композицию или со специалистом.

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