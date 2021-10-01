Катунь24: Специалистов в области технической защиты конфиденциальной информации готовят в АлтГУ

В условиях развития цифровой экономики организации, будь это правительственные структуры, финансовые, коммерческие, медицинские и другие, собирают, обрабатывают и хранят огромные объемы личных данных людей, пользователей, клиентов, сотрудников. В основном вся эта информация является конфиденциальной и ее утечка, потеря, хищение может иметь негативные последствия как для человека в целом, так и для организации.

Фото: АлтГУ

Институт цифровых технологий, электроники и физики Алтайского государственного университета приглашает пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации». Данная программа прошла экспертизу и утверждена Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. В настоящее время АлтГУ — единственный вуз региона, в котором можно пройти обучение по сертифицированной программе в области технической защиты конфиденциальной информации.

В процессе обучения слушатели изучают нормативные правовые акты, методические документы и стандарты в области технической защиты информации, технические каналы утечки информации на объектах информатизации и угрозы безопасности информации в автоматизированных (информационных) системах; осваивают способы обеспечения технической защиты конфиденциальной информации, методы контроля защищенности конфиденциальной информации и др.

В результате освоения программы профессиональной переподготовки обучающиеся получают компетенции, необходимые для решения профессиональных задач при осуществлении лицензируемых видов деятельности в области технической защиты конфиденциальной информации, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

Слушатели, освоившие программу, высоко востребованы в сфере управления информационной безопасности в государственных и муниципальных организациях, предприятиях, организации внедрения.

Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Занятия проводятся на базе лабораторий и специализированных классов кафедры информационной безопасности Института цифровых технологий, электроники и физики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Записаться на программу и получить более подробную информацию можно в Учебном центре ДПО ИЦТЭФ по телефону: 8 (3852) 296-656, а также по e-mail: zhuravlevavv@mc.asu.ru. Контактное лицо — Журавлева Виктория Владимировна, руководитель Учебного центра ДПО ИЦТЭФ АлтГУ.

Катунь24