Катунь24: Сибирячку осудили за кражу 500 млн тенге у Минсельхоза Казахстана

Женщина совершила преступление 18 лет назад.

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В 2003 году жительница Омска устроилась по поддельному удостоверению в управление казначейства Астаны (прим. ред. — ныне Нур-Султан). После этого с бюджетного счета комитета по водным ресурсам Минсельхоза она она похитила 500 млн тенге (то есть более 103 миллиона рублей по актуальному на тот момент курсу). Деньги подсудимая взяла под предлогом оплаты работ по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения для сёл республики.

Также по фальшивому удостоверению на имя руководителя организации, которой перечислили средства, она сняла со счета компании 187 млн тенге и разделила их с двумя соучастниками.

После этого женщина вернулась в Россию и долгое время скрывалась.

В итоге правоохранители нашли её в Белгородской области, где и заключили под стражу, передаёт Интерфакс.

Кировский районный суд Омска признал её виновной и назначил наказание в 2 года 5 месяца в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Катунь24