Катунь24: Стопроцентное поражение легких у мамы и двусторонняя пневмония у ребёнка: алтайские врачи спасли жизнь сразу двум пациентам

Положительный тест на COVID-19 получила жительница Барнаула Наталья Ломакова на 26 неделе беременности. После ухудшения состояния будущую маму с 35-процентным поражением легких увезли в 11 роддом, а затем в пятую городскую больницу. К этому моменту легкие были поражены уже на 100 процентов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Стопроцентное поражение легких у мамы и двусторонняя пневмония у ребёнка: алтайские врачи спасли жизнь сразу двум пациентам

Врачи собрали консилиум, на котором незамедлительно приняли решение ввести женщину в искусственную кому и провести операцию – кесарево сечение. Все это, чтобы спасти жизнь маме и её малышу.

«Последнее, что я помню перед комой, как меня везли в реанимацию на каталке, а как вводили в кому уже не помню. Мне врач сказал, что вас прокесарили, я ему не поверила, потом мне муж сообщил, что у нас родился сын, я тоже не поверила. У меня было какое-то спутанное сознание: в голове творилось, что надо мной опыты ставят, не врачи меня спасают, а непонятно где я нахожусь, и что происходит», – вспоминает Наталья Ломакова.

После реанимации Наталья заново училась ходить. Две недели она находилась на восстановлении вдали от своего малыша. Сразу после выписки отправилась в «ДАР», где могла быть рядом с сыном.

Малыш Даниил, так назвали его родители, родился недоношенным, весом в 1 кг 100 грамм. При рождении у мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию – это последствие внутриутробного ковида у матери.

«В течении 44 дней ребенок находился в реанимации. Две недели помогали ребенку дышать при помощи искусственной вентиляции легких, в дальнейшем он дышал самостоятельно, набирал вес и поправлялся. Все дети, которые прошли отделение реанимации перинатального центра в дальнейшем до года наблюдаются в отделении катамнеза – отделение которые родились недоношенными с какими-нибудь проблемами», – пояснил Илья Суржко заведующий отделением детской реанимации Перинатального центра «ДАР».

При выписке Даниил набрал массу 2 кг 700 грамм. Сейчас Наталья и малыш чувствуют себя отлично. Мальчик находится на искусственном вскармливании и продолжает набирать массу тела.

Всего за этот год 55 женщин с ковидом наблюдались с новорожденными в центре «ДАР». Из них на аппаратах ИВЛ находилось 7 рожениц.

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