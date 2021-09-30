Катунь24: Синоптики рассказали, какой будет зима в Алтайском крае

Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в России с октября 2021 года по март 2022 года.

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Октябрь

Согласно данным синоптиков, погода на большей части территории Алтайского края в октябре будет совпадать с близкими к средним многолетним значениям.

Отметим, что норма средней месячной температуры для Барнаула в этом месяце составляет +2,5 градуса.

Ноябрь

В ноябре, по предварительной информации, в регионе будет тепло. Норма средней месячной температуры в Барнауле составляет -6,8 градуса.

Декабрь

В декабре, в первый зимний месяц, ожидаются нетипичные для этого месяца холода. Отметим, что для краевой столицы норма средней месячной температуры в декабре равна -13,9.

Январь

Январь также ожидается типичным. Отметим, что норма средней месячной температуры в краевой столице в этом месяце – -15,8 градуса.

Февраль

В феврале, судя по прогнозу, будет холоднее обычного. Однако серьезных отклонений от привычного температурного фона не будет. В Барнауле норма средней месячной температуры составляет -15,1 градуса.

Март

В первый весенний месяц существенных отклонений в температуре воздуха и осадках не прогнозируется. -7,3 градуса – норма средней месячной температуры для Барнаула.

Отметим, что прогноз Гидрометцентра является предварительным.

Катунь24