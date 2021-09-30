Катунь24: Судимым за тяжкие преступления хотят запретить работать таксистами

Также им могут запретить быть водителями общественного транспорта. Соответствующий законопроект Правительство России внесло в Госдуму.

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Поправки предлагают внести, в частности, в Трудовой кодекс и ввести в него отдельную статью. По новым предлагаемым правилам, сотрудникам, которые имеют судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, запретят работать в такси и на общественном транспорте.

Авторы законопроекта подчеркивают, что это касается не только преступлений, совершенных по уголовному законодательству РФ, но и в соответствии с законами стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, которые уже работают, должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

При регистрации ИП для работы в такси или пассажирских перевозках предлагается требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Также в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта введут запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье ТК водителей.

Катунь24