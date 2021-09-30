Катунь24: Сибирячка полетит в космос в 2022 году

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС.

Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программу полета станции.

Из документа следует, что запуск корабля «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным планируется 21 сентября 2022 года.

Согласно программе, команда пробудет на МКС 188 дней — до 18 марта 2023 года. Таким образом, возможно, что Анна Кикина побьет женский рекорд пребывания в космосе. Сейчас рекорд принадлежит Елене Кондаковой — в конце 90-х она совершила два полета на орбитальной станции «Мир». Их суммарная длительность составила 178 дней.

Кстати, ранее в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Анна Кикина – уроженка Новосибирска. Была радиоведущей и программным директором в Горно-Алтайске. Анна – мастер спорта России по полиатлону и рафтингу. С 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

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