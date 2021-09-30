Катунь24: Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, в ближайшие два дня, 30 сентября и 1 октября, в регионе возможны дожди с мокрым снегом.

Фото: pixabay.com

30 сентября ночью температура воздуха составит -0…+5 гр. Местами небольшие дожди, по востоку местами умеренные, утром с мокрым снегом.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днём в крае местами небольшие дожди, по востоку местами умеренные, утром с мокрым снегом. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 гр.

В краевой столице ночью временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура +2…+4 гр.

Днём температура воздуха составит +7…+9 гр. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

1 октября ночью в крае столбики термометров покажут -1…+4 гр. В отдельных районах небольшие дожди, по югу местами умеренные, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днём температура +4…+9 гр. В отдельных районах небольшие дожди, по югу местами умеренные, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура +1…+3 гр. Преимущественно без осадков.

Днём в краевой столице ветер северо-западный 3-8 м/с. В конце дня небольшой дождь. Температура +6…+7 гр.

Катунь24