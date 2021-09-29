Катунь24: Соцсети: в Рубцовске оцепили здание банка

Как сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск», вечером 28 сентября 2021 года, в дежурную часть поступило сообщение о том, что здание на проспекте Ленина, 47 заминировано.

Фото: паблик «Инцидент Рубцовск»

Как сообщают очевидцы, сейчас около здания находится семь автомобилей полиции, две скорые и один пожарный расчёт.

Отметим, сейчас в этом здании также располагается Рубцовский городской суд.

Официальных данных на момент публикации нет. Информация уточняется.

Катунь24