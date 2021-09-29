Катунь24: Сибирячка забила мать-инвалида до смерти и облила её кипятком

Женщина скончалась от сильных ожогов.

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51-летняя жительница Новосибирска жила вместе с 70-летней мамой, перенесшей инсульт.

31 января 2021 года дочь и мать, которая не могла вставать с кровати из-за диабета, сильно поругались.

Разозлившись, пьяная дочь несколько раз ударила свою близкую родственницу в голову, лицо, туловище, а затем вылила на неё из чайника кипяток.

Врачи боролись за жизнь пенсионерки, но через 20 дней она скончалась. У женщины были термические ожоги шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Суд приговорил сибирячку 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает сетевое издание Kurer-sreda.

Катунь24