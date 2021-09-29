Катунь24: С днём рождения Алтайского края его жителей поздравил председатель правительства России

Обращение к губернатору и жителям региона премьер-министр страны Михаил Мишустин опубликовал в историях в своём аккаунте в Instagram.

Фото: government.ru

Михаил Мишустин отметил, что Алтайский край подарил миру много людей, которые впоследствии и сделали историю нашей большой, великой страны.

«Очень интересный и красивый регион, в котором живут такие же интересные, простые и красивые люди. Желаем и дальше также уверенно идти в будущее, сплочённо, как одна семья, преодолевая все трудности и преграды», – написал премьер-министр.

Сегодня, 28 сентября 2021 года, Алтайскому краю исполняется 84 года. Регион основали в 1937 году. Его жителей с праздником также поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Катунь24