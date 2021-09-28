Катунь24: Сайт iHerb подал апелляцию на решение суда Барнаула о блокировке

Информацию, размещенную на русскоязычной версии сайта дистрибьютора, признали запрещенной в России 24 августа 2021.

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Инициировала судебный процесс общественная организация «Народный контроль». В её обращении указано, что на сайте маркетплейса в свободной реализации находятся запрещенные для продажи в России товары, которые содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества — всего более 2 тыс. позиций, уточняют «Известия».

Генеральный директор iHerb в России Илья Микин с решением суда не согласился, посчитав, в том числе, его происками конкурентов.

«Продукция, реализуемая через маркетплейс, не содержит однозначно вредных, ядовитых или запрещенных веществ. Однако регулирование в каждой стране поставок отличается и меняется. Поэтому периодически могут случаться коллизии, когда какой-либо товар, представленный на витрине iHerb, не соответствует национальному регулированию», – цитирует издание руководитель московского представительства маркетплейса Илью Микина.

Он также отметил, что компания сразу же блокирует продажу спорных для конкретной страны продуктов: это же правило применяется iHerb LLC и в России. Также, как сообщают «Известия», представителям iHerb после решения барнаульского суда отказали в назначении независимой судебной экспертизы этих продуктов и не предоставили времени ознакомиться с заключениями, которые легли в основу судебного решения, сказал представитель компании.

Первые суды против компании начинались ещё в 2018 году: региональные суды рассматривали жалобы на работу сайта в России с требованием о полной или частичной блокировке интернет-страницы или приложения iHerb. После этого приложение заблокировали в App Store и Google Play.

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Катунь24