Катунь24: Спортсменка из Барнаула стала первой чемпионкой из Алтайского края на соревнованиях по всестилевому карате
С 18 по 21 сентября 2021 года в Анапе прошёл чемпионат России по всестилевому карате, в нём приняли участие 326 спортсменов из 51 региона страны.
Фото: «Алтайский спорт»
Как сообщает «Алтайский спорт», от края на чемпионате выступала воспитанница барнаульской спортшколы «Рубин», студентка Института физической культуры и спорта АлтГПУ Кристина Найдёнова. Девушка выиграла четыре поединка и стала победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг.
Спортсменка стала первой в истории Алтайского края, кто одержал победу на взрослом чемпионате страны по всестилевому карате. Теперь девушке предстоит принять участие в ноябрьском чемпионате мира в Турции в составе сборной России.