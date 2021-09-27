Катунь24: Спортсменка из Барнаула стала первой чемпионкой из Алтайского края на соревнованиях по всестилевому карате

С 18 по 21 сентября 2021 года в Анапе прошёл чемпионат России по всестилевому карате, в нём приняли участие 326 спортсменов из 51 региона страны.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщает «Алтайский спорт», от края на чемпионате выступала воспитанница барнаульской спортшколы «Рубин», студентка Института физической культуры и спорта АлтГПУ Кристина Найдёнова. Девушка выиграла четыре поединка и стала победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг.

Спортсменка стала первой в истории Алтайского края, кто одержал победу на взрослом чемпионате страны по всестилевому карате. Теперь девушке предстоит принять участие в ноябрьском чемпионате мира в Турции в составе сборной России.

Катунь24