Катунь24: Снежный городок к Новому году появится в сквере имени Титова в Барнауле

На сайте Госзакупок объявили о начале аукциона на выполнение работ по устройству и демонтажу снежного городка, сообщает altapress.ru.

Фото: pixabay.com

Снежный городок разместят в сквере им. Германа Титова. Известно, что парадный вход украсят ледяные ворота, высотой 2,5 м и длиной 3,5 м. В центре городка будет красоваться главный атрибут праздника — новогодняя ёлка, выполненная из искусственных материалов. Её высота достигает 14 метров.

Посетителей будут встречать подсвеченные разноцветными лампочками ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2022 года — тигра.

Отмечается, что победитель в торгах должен построить снежный городок до 20 декабря 2021 года.

Катунь24