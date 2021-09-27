ГОРНЯК22 27.09.2021
Алтайский край

Катунь24: SuperJob назвал лучшие города России для карьеры

Горняк22
9 часов Ago

В списке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Фото: pixabay.com

Согласно опросу SuperJob, 71 % россиян назвали Москву лучшим городом для построения карьеры. Второе место занял Санкт-Петербург, набрав 63 %, за Казань свой голос отдали больше половины опрошенных – 53 %, сообщает «Коммерсантъ».

Лучшие города для построения карьеры по мнению жителей:

  • Москва (71 %),
  • Санкт-Петербург (63 %),
  • Казань (53 %),
  • Тюмень (49 %),
  • Екатеринбург (48 %).

Худшие города для построения карьеры:

  • Астрахань (17 %),
  • Тольятти (16 %),
  • Саратов (15 %),
  • Омск (14 %),
  • Волгоград (13 %).

Катунь24

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