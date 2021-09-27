Катунь24: SuperJob назвал лучшие города России для карьеры
В списке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.
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Согласно опросу SuperJob, 71 % россиян назвали Москву лучшим городом для построения карьеры. Второе место занял Санкт-Петербург, набрав 63 %, за Казань свой голос отдали больше половины опрошенных – 53 %, сообщает «Коммерсантъ».
Лучшие города для построения карьеры по мнению жителей:
- Москва (71 %),
- Санкт-Петербург (63 %),
- Казань (53 %),
- Тюмень (49 %),
- Екатеринбург (48 %).
Худшие города для построения карьеры:
- Астрахань (17 %),
- Тольятти (16 %),
- Саратов (15 %),
- Омск (14 %),
- Волгоград (13 %).