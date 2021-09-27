Катунь24: Сбербанк выпустил первую в России 3D-рекламу на здании с Чебурашкой и крокодилом Геной
Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в московском деловом центре «Москва-Сити».
Фото: кадр из видео телеграм-канала «На видео видно»
Как уточняет «Сбер», это первый в стране проект наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной анимации.
На экране воспроизводится 11 роликов о продуктах банка, с которыми по очереди взаимодействуют известные с детства персонажи «Союзмультфильма» Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения достигается за счёт двух экранов, которые расположены под углом в 90 градусов.
Над семиминутным проектом работали около четырёх тысяч часов более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды, сообщает «TJ».
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