ГОРНЯК22 27.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Сбербанк выпустил первую в России 3D-рекламу на здании с Чебурашкой и крокодилом Геной

Горняк22
9 часов Ago

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в московском деловом центре «Москва-Сити».

Фото: кадр из видео телеграм-канала «На видео видно»

Как уточняет «Сбер», это первый в стране проект наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной анимации.

На экране воспроизводится 11 роликов о продуктах банка, с которыми по очереди взаимодействуют известные с детства персонажи «Союзмультфильма» Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения достигается за счёт двух экранов, которые расположены под углом в 90 градусов.

Над семиминутным проектом работали около четырёх тысяч часов более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды, сообщает «TJ».

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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